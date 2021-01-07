И.о. министра внутренней безопасности «умоляет» Трампа осудить беспорядки в Вашингтоне

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф обратился к президенту Дональду Трампу и заявил, что «умоляет» высокопоставленных чиновников осудить насилие в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении политика в Twitter.

По словам Вулфа, беспорядки в столице США трагичны и отвратительны. Политик осудил насилие обеих сторон, в особенности, действия против правоохранителей.

«Сейчас мы наблюдаем, как некоторые сторонники президента используют насилие как средство для достижения политических целей. Это неприемлемо. Эти действия бессовестны, и я умоляю президента и всех избранных официальных лиц в жестких выражениях осудить вчерашнее насилие», — написал Вулф.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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