Лукашенко мечтает, чтобы белорусы осознали масштабы его политики

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко мечтает, чтобы граждане осознали масштабы проводимой им политики. Об этом пишет БелТА.

«Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять», — сказал Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что «большое видится на расстоянии и все познается в сравнении».

По словам президента, в современном мире ведутся информационные войны и развернулась «страшная драка» за умы людей. Чтобы Белоруссия справилась с происходящим, народу нужно сплотиться.

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