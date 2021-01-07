Сенат США возобновил слушания по утверждению итогов голосования выборщиков
Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на президентских выборах в США возобновились в Сенате. Их трансляцию ведет NBC.
Заседание открыл председательствующий на нем вице-президент США Майк Пенс.
В свою очередь лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заверил, что победитель выборов будет утвержден сегодня.
Он отметил, что США и Конгресс имели дело «с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня».
«Нас никогда не сдерживали раньше, и сегодня нас не остановить. Они пытались подорвать нашу демократию. У них ничего не вышло», — сказал Макконнелл.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Конгрессе США заявили о начале подготовки импичмента Трампу
— Пелоси: Конгресс продолжит работу по сертификации выборов президента
— Буш сравнил штурм Капитолия с оспариванием выборов в банановой республике