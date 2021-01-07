Буш сравнил штурм Капитолия с оспариванием выборов в банановой республике

Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что события, происходящие рядом со зданием Капитолия в Вашингтоне, похожи на то, как оспаривают итоги выборов в «банановой республике», передает РИА «Новости».

«Лора (Буш) и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь», — сказал Буш-младший.

По его словам, так «итоги выборов оспаривают в банановой республике», а не в демократическом государстве.

Бывший лидер США указал, что «насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной Конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами».

По его мнению, этот «мятеж» может нанести серьезный ущерб США и репутации страны.

Буш-младший также возмутился поведением «некоторых политических лидеров», которые не показывают «достаточного уважения» к американским «институтам, традициям и правоохранительным органам».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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