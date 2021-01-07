Twitter запретил лайкать и репостить обращение Трампа «из-за риска насилия»

Социальная сеть Twitter запретила репостить и лайкать видеообращение президента США Дональда Трампа к своим сторонникам на фоне протестов и беспорядков в Вашингтоне.

В соцсети отметили, что заявление Трампа о фальсификациях на выборах является спорным.

«Этот твит нельзя прокомментировать, лайкнуть или репостнуть из-за риска насилия», — указывается в оповещении соцсети к твиту.

Ранее Трамп в своем обращении призвал протестующих, которые ворвались в Капитолий, разойтись по домам «с миром». Он также заявил, что выборы были «украдены».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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