CNN: в центре Вашингтона обезвредили две взрывчатки

Саперы обезвредили два взрывных устройства в центре Вашингтона, передает CNN.

По информации телеканала, первое устройство было найдено в комплексе зданий Капитолия, а второе — в здании Национального комитета Республиканской партии.

Ранее стало известно об обнаружении самодельного взрывного устройства возле Капитолия.

До этого сообщалось, что сторонники президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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