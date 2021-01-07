Байден призвал Трампа выступить на ТВ и потребовать прекратить осаду Капитолия

Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Оно было опубликовано в одном из его официальных аккаунтов в Twitter.

Он попросил пока еще действующего президента США Дональда Трампа немедленно выступить по телевидению, чтобы «выполнить свою клятву, защитить Конституцию» и потребовать от своих сторонников завершить «осаду» Капитолия, где заседает Конгрес.

Кроме того, Байден призвал протестующих в Вашингтоне прекратить беспорядки и «дать дорогу демократии». Политик также назвал происходящее в американской столице «мятежом».

Ранее стало известно, что сторонники Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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