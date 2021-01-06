Трамп призвал ворвавшихся в Капитолий протестующих оставаться мирными

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне, которые прорвались через кордон около Капитолия, где проходило заседание по утверждению итогов голосования.

Он призвал американцев поддержать капитолийскую полицию и правоохранительные органы.

«Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными», — написал Трамп в Twitter.

Ранее в Вашингтоне собрались десятки тысяч сторонников Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов. При этом Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента.

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