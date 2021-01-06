Трамп призвал ворвавшихся в Капитолий протестующих оставаться мирными
Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне, которые прорвались через кордон около Капитолия, где проходило заседание по утверждению итогов голосования.
Он призвал американцев поддержать капитолийскую полицию и правоохранительные органы.
«Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными», — написал Трамп в Twitter.
Ранее в Вашингтоне собрались десятки тысяч сторонников Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов. При этом Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестные пригрозили влететь на самолете в здание Капитолия в США
— В Вашингтоне десятки тысяч сторонников Трампа вышли на протест
— В Вашингтоне протестующие прорвались через кордон около Капитолия