В Гонконге арестовали 53 человек за попытку госпереворота

В Гонконге по подозрению в госперевороте арестовали 53 человек, сообщило издание Hong Kong Free Press.

Задержанных арестовали за участие в праймериз демократических сил в законодательные органы Гонконга. Мероприятие прошло в июле 2020 года, в нем поучаствовали больше 600 тысяч человек.

Как пишет издание, задержания прошли после того, как активисты дали предвыборное обязательство о наложении вето на госбюджет.

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