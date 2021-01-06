В Гонконге арестовали 53 человек за попытку госпереворота
Карина Казанцева
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В Гонконге по подозрению в госперевороте арестовали 53 человек, сообщило издание Hong Kong Free Press.
Задержанных арестовали за участие в праймериз демократических сил в законодательные органы Гонконга. Мероприятие прошло в июле 2020 года, в нем поучаствовали больше 600 тысяч человек.
Как пишет издание, задержания прошли после того, как активисты дали предвыборное обязательство о наложении вето на госбюджет.
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