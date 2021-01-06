РФПИ поставит в Сербию 2 млн доз «Спутника V»

Правительство Сербии заключило соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в республику 2 млн доз вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», передает ТАСС со ссылкой на сообщение фонда.

Вакцина для поставки в Сербию будет производиться в Индии, Китае, Южной Корее и других странах, отмечает РФПИ.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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