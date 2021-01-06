Пашинян самоизолировался в связи с пандемией COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян самоизолировался в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря Пашиняна Мане Геворгян.

По словам Геворгян, Пашинян пропустил рождественскую литургию в соборной церкви Сурб Лусаворич из-за самоизоляции.

«Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится в самоизоляции», – заявила пресс-секретарь.

При этом она не уточнила, заразился ли Пашинян коронавирусом.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у президента Армении Армена Саркисяна.

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