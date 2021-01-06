Джоджия показала промежуточные результаты сенатских выборов
Штат Джорджия опубликовал промежуточные результаты проходящего второго тура сенатских выборов. Об этом сообщает The New York Times.
На данный момент на избирательных участках обработано чуть более 40% голосов.
Согласно представленным результатам, представитель Демократической партии Рафаэль Уорнок является лидером и набирает 55,6% поддержки. При этом за республиканку Келли Леффлер отдано пока 44,4% голосов.
Также за демократа Джон Оссофф проголосовали 55% избирателей, а 45% голосов насчитывает представитель Республиканской партии Дэвид Пердью.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Байден и Трамп выступят с речью перед сторонниками 6 января
— Трамп предупредил, что его сторонники не допустят «кражу победы на выборах»
— Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов