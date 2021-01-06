Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов

Вице-президент США Майк Пенс заявил действующему президенту США Дональду Трампу, что не способен изменить результаты выборов главы государства. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, с такими словами Пенс обратился к Трампу во время обеда во вторник, 5 января, отметив, что не обладает для этого полномочиями.

В среду, 6 января, вице-президент США будет председателем на совместной сессии конгресса страны, в ходе которой будут утверждены итоги прошедших выборов.

Ранее Трамп заявил во время митинга в штате Джорджия, что надеется на помощь Пенса во время заседания.

Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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