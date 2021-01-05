В Крыму заявили об отсутствии планов воевать с Украиной за воду
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что заявление Киева о возможном «вторжении российской армии» на территорию Украины, является ложью, передает РИА «Новости».
Ранее в январе на сайте Службы безопасности Украины была опубликована информация о якобы вероятном «вторжении российской армии» в страну.
Парламентарий указал, что украинские власти продолжают тиражировать мифы о российской агрессии.
«Чем чудовищнее ложь, тем больше людей можно ввести в заблуждение. Это давно известный грязный прием. Мы не собираемся захватывать никакие каналы и чужие территории, но своего не отдадим», — сказал Гемпель.
Он подчеркнул, что вопрос с водообеспечением полуострова «будет решен без Украины и не военным путем».
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