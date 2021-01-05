Песков заявил, что США «поломали все правила» в международных отношениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, действия властей США привели к слому всех правил и «красных линий» в международных отношениях. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, опубликованном 5 января на его YouTube-канале.

«В международной политике <…> наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила», — сказал Песков, добавив, что «все, чему учат в МГИМО», уже неактуально.

Представитель Кремля также считает, что сейчас уже не осталось «красных линий» в международной дипломатии.

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