Байден пообещал американцам по $2 тыс. в случае контроля демократами сената

Избранный президент США Джо Байден заявил, что граждане страны получат по $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии COVID-19, если демократы смогут получить большинство в сенате. Как сообщает «Интерфакс», об этом он заявил в ходе выступления в штате Джорджия.

Байден призвал подержать кандидатов в сенаторы демократов Джона Оссофа и у Рафаэля Уорнока.

«Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на $2 тыс. будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются (с коронавирусом — прим. ред.) прямо сейчас», — говорится в сообщении.

По словам Байдена, избрание Оссоффа и Уорнока «сломает тупик, в который попали Вашингтон и вся страна».

Одновременно он обвинил кандидатов-республиканцев Дэвид Пердью и Келли Леффлер в лояльности президенту Дональду Трампу, а не народу Джорджии.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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