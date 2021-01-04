В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 президента

Заразившийся коронавирусом нового типа президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, рассказал начальник Управления по связям со СМИ администрации главы государства Алхас Чолокуа. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

«Абсолютно никаких ухудшений», – подчеркнул Чолокуа.

По его словам, Бжания продолжает работать в дистанционном режиме их своей резиденции в Сухуме.

Ранее сообщалось, что у президента Абхазии Аслана Бжании выявили коронавирус нового.

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