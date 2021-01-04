Путин утвердил порядок действий при заносе в Россию опасных болезней

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению чрезвычайных ситуаций при заносе в страну опасных инфекционных заболеваний.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый Порядок действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний», – говорится в документе.

Документ обязывает правительство в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм взаимодействия ведомств и регионов в подобных ситуациях. Указ вступает в силу со дня подписания.

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