Лукашенко ответил на слова о «парализованной» правоохранительной системе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительная система республики не парализована, передает Sputnik Беларусь.
По словам главы государства, на прокуратуру республики обрушилось огромное количество дел, связанных с поствыборной ситуацией.
Однако это не парализовало правоохранительную систему Белоруссии, как этого обещала оппозиция.
«Правоохранительная система как работала, так и работает», — заявил Лукашенко.
В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко призвал протестующих не переходить красную черту
— Лукашенко призвал сделать 2021 год годом народного единства