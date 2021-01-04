Лукашенко ответил на слова о «парализованной» правоохранительной системе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительная система республики не парализована, передает Sputnik Беларусь.

По словам главы государства, на прокуратуру республики обрушилось огромное количество дел, связанных с поствыборной ситуацией.

Однако это не парализовало правоохранительную систему Белоруссии, как этого обещала оппозиция.

«Правоохранительная система как работала, так и работает», — заявил Лукашенко.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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