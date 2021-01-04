Байден пообещал обращаться к Пелоси при решении проблем США

Избранный президент США Джозеф Байден пообещал при решение проблем страны активно работать с Нэнси Пелоси, которая в очередной раз стала спикером палаты представителей, передает РИА «Новости».

По словам демократа, лидерские качества Пелоси помогут бороться с уничтожением пандемии коронавируса, а также с экзистенциальной угрозой климатических изменений. Кроме того, тандем со спикером поможет придать больше равенства и справедливости американскому обществу и отстроить экономику страны лучше, чем раньше.

Байден также пообещал работать с обеими партиями конгресса — демократической и республиканской.

Ранее стало известно, что Нэнси Пелоси в четвертый раз избрана спикером палаты представителей конгресса Соединенных Штатов 117-го созыва.

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