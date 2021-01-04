СМИ сообщили о начале расследования дела о прослушке Вучича

Правоохранительные органы завели уголовное дело о прослушке президента Сербии Александара Вучича, пишет газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, дело ведет Сектор внутреннего контроля МВД страны. Правоохранители выясняют, кто и по чьему указанию прослушивал главу государства.

Прослушивание президента расследуется как тяжкое уголовное преступление по статье «Попытка свержения конституционного порядка», пишет издание.

Ранее Вучич заявил, что его прослушивали год или полтора года, и что у него есть доказательства — записи собственных разговоров. Сербский лидер сказал, что знает, кто стоит за прослушкой. Министр внутренних дел страны Александар Вулин пообещал расследовать данное дело и найти виновных. По его мнению, прослушивание президента связано с тем, что он объявил войну мафии.

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