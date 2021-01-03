Джонсон намерен остаться премьером Великобритании после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что останется на посте после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Его слова приводит Reuters.

«Да», — ответил премьер на вопрос о его намерении продолжать выполнять свои обязанности.

В ночь на 1 января завершился переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле.

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