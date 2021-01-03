В Совфеде оценили шанс на пересмотр российско-эстонской границы

Пересмотр границы между Россией и Эстонией невозможен, Конституция РФ не допускает отторжения российской территории, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявления эстонских политиков о территориальных претензиях к России не способствуют улучшению двусторонних отношений, подчеркнул Цеков. Он призвал политиков в Эстонии не допускать подобных высказываний и напомнил, что «Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России».

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в своем новогоднем обращении, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, продолжает действовать по сей день. Данное соглашение было подписано 2 февраля 1920 года в эстонском городе Тарту и утратило силу в 1944 году — после вхождения Эстонии в состав СССР. По договору в состав Эстонии входили части территорий нынешних Псковской и Ленинградской областей.

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