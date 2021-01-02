Спикер эстонского парламента вновь заявил о территориальных претензиях к РФ

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в своем новогоднем обращении, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, продолжает действовать по сей день. Его слова приводятся на сайте парламента.

Он отметил, что в договоре, которому в феврале 2020 года исполнилось сто лет, значится «согласование границы между Эстонией и Россией».

В документе говорится, что к Эстонии перешли часть Псковской губернии (на данный момент это Печорский район Псковской области), а также территории на правобережье реки Нарова (Нарва), теперь территории в Ленинградской области. Позднее эти территории были возвращены РСФСР в 1944 году.

Пыллуаас подчеркивает, что Россия, в рамках этого договора, «признает независимости и неприкосновенности Эстонии».

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