Спикер эстонского парламента вновь заявил о территориальных претензиях к РФ
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в своем новогоднем обращении, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, продолжает действовать по сей день. Его слова приводятся на сайте парламента.
Он отметил, что в договоре, которому в феврале 2020 года исполнилось сто лет, значится «согласование границы между Эстонией и Россией».
В документе говорится, что к Эстонии перешли часть Псковской губернии (на данный момент это Печорский район Псковской области), а также территории на правобережье реки Нарова (Нарва), теперь территории в Ленинградской области. Позднее эти территории были возвращены РСФСР в 1944 году.
Пыллуаас подчеркивает, что Россия, в рамках этого договора, «признает независимости и неприкосновенности Эстонии».
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