Омбудсмен Армении заявил о нарушении Азербайджаном соглашения по Карабаху

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев нарушил трехсторонние договоренности, назвав террористами взятых в плен участников конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

В четверг, 31 декабря, азербайджанский лидер заявил, что армянские вооруженные формирования, которые все еще остаются на переданных Азербайджану территориях, не подчиняются Еревану. В связи с этим в Баку считают их террористами, а не военнопленными.

«Подобные заявления грубо нарушают послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека», — сказал Татоян.

Он также подчеркнул, что армянские военнослужащие, захваченные азербайджанской стороной в плен, должны быть освобождены и возвращены на родину. Омбудсмен призвал это сделать немедленно и без каких-либо предварительных условий, так как эти люди по статусу являются военнопленными.

Татоян также обвинил азербайджанские власти в нарушении прав человека, затягивании процесса возвращения пленных и тел погибших военнослужащих. На данный момент из Азербайджана в Армению возвращены 49 человек.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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