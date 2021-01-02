В МИД Китая высоко оценили отношения с РФ

Глава МИД Китая Ван И заявил в интервью агентству «Синьхуа», что сотрудничество между Россией и КНР достигло высшего уровня.

«В прошлом году российско-китайские отношения выдержали «крещение» эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня», — сказал министр.

Дипломат отметил, что страны оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Ван И добавил, что Москва и Пекин продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств, а также «всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок».

Он также считает, что стратегическое сотрудничество «России и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела».