Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в течение нескольких последних лет идут вразнос с идеей о своей исключительности. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала «Изолента live».

«Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках», — сказала Захарова.

По словам дипломата, США «скинули» с себя «все это», но еще может быть вернется в некоторые договоры. Данная страна также «настраивала свой народ на то, что они никому ничего не должны, они не должны никому подчиняться, даже закону, международному праву и то не должны», добавила Захарова.

В 2018 году США вышли из ЮНЕСКО и из Совета по правам человека ООН, а в 2019 — из ДРСМД. В 2020 году государство покинуло Договор по открытому небу и Всемирную организацию здравоохранения.