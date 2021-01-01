Алиев ответил на претензии ЮНЕСКО по армянским памятникам в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогоднем обращении к нации ответил на обвинения ЮНЕСКО в неспособности Баку сохранить армянские памятники в Нагорном Карабахе.

Текст обращения главы государства опубликован на его официальном сайте.

«Мы довели до мировой общественности правду о войне, о разрушенных городах, селах <...> Ни одна международная организация не посещала их, ЮНЕСКО, которая сегодня пытается предъявлять нам претензии в том, что мы якобы не сможем защитить здесь армянские религиозные памятники. Хотя это ложь. В Азербайджане охраняются памятники всех религий», – подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер также заявил, что «армяне держали свиней, коров» в карабахских мечетях.

Ранее гендиректор ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне заявлял, что организация не получает ответа от Азербайджана на неоднократные обращения по поводу возможности отправки экспертной миссии организации в Карабах.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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