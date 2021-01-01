Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего обращения к нации заявил, что хочет написать про украинскую принадлежность Крыма на песке в Ялте.

Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте его офиса.

В своем обращении Зеленский отметил, что хочет сообщить о наступление мира на Украине не из Киева, а из Донецка.

«И [хочу] написать, что Крым – Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», – подчеркнул президент.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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