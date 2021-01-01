Лукашенко призвал сделать 2021 год годом народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к нации призвал сделать 2021 год «годом народного единства».

Обращение главы государства публикует «БелТА».

«Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы <...> давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что многие белорусы, столкнувшись с вызовами 2020 года, хотят вернуться в ту Белоруссию, которая была годом раньше. При этом глава государства подчеркнул, что страна не будет возвращаться в прошлое.

«У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней», – заверил президент.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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