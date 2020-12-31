Президент НКР поблагодарил Путина за помощь Нагорному Карабаху

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян выразил благодарность российским властям и президенту России Владимиру Путину за предоставление помощи Нагорному Карабаху. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что постоянная гуманитарная поддержка российской стороны облегчает множество социальных проблем жителей Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики. — «Газета.Ru»). Политик также сообщил, что Россия на безвозмездной основе направила Армении сумму в размере €10 млн с целью софинансирования мер по индивидуальной финансовой помощи находящимся на армянской территории выселенным жителям НКР.

«Как за значительную финансовую помощь, так и за реализуемые в Арцахе всеобъемлющие программы и миротворческую миссию в целом, хочу от имени арцахского армянства и от себя лично вновь выразить благодарность властям Российской Федерации и лично Владимиру Путину», — написал Арутюнян.

Также лидер НКР поблагодарил все страны и организации, которые оказали помощь Карабаху. «А о безоговорочной поддержке армянства я уже говорил много раз и выражал свою признательность и гордость за нашу общенациональную консолидацию», — отметил Арутюнян.

Он также подчеркнул, что Арцах никогда этого «не забудет».

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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