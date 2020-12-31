В Госдуме предрекли Украине «пляску смерти» в отношениях с США

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина выразила мнение, что США нуждаются в Украине как в минном поле на границе с Россией, передает РИА «Новости».

Она указала, что действия американской стороны на украинском направлении демонстрируют абсолютное безразличие к судьбам жителей страны, к ее развитию.

«Очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», — сказала Панина.

Парламентарий напомнила, что тогда обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями, пока не падали замертво.

Она считает, что нынешнее руководство Украины «никак не может остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов». По словам Паниной, все предновогодние заявления президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Дмитрия Кулебы указывают именно на такой «диагноз».

При этом она выразила надежду, что что киевским властям не удастся втянуть «в эти адские пляски» украинский народ.

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