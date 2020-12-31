Медведев записал новогоднее обращение к россиянам

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в новогоднем обращении напомнил россиянам о тяготах уходящего года, а также о его достижениях. Обращение экс-премьер опубликовал в Twitter.

«Мы не позволили экономическим и социальным последствиям пандемии стать разрушительными», — заявил Медведев.

Он добавил, что считает главным то, что «в нашу жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка».

Медведев выразил уверенность, что теперь традиционные пожелания здоровья перестанут произносить по привычке и они вновь обретут искренний смысл.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп намерен вернуться из отпуска в Вашингтон до Нового года

— Мишустин пожелал россиянам успешного и мирного 2021 года

— Путин поздравил россиян с Новым годом