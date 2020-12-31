Медведев записал новогоднее обращение к россиянам
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в новогоднем обращении напомнил россиянам о тяготах уходящего года, а также о его достижениях. Обращение экс-премьер опубликовал в Twitter.
«Мы не позволили экономическим и социальным последствиям пандемии стать разрушительными», — заявил Медведев.
Он добавил, что считает главным то, что «в нашу жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка».
Медведев выразил уверенность, что теперь традиционные пожелания здоровья перестанут произносить по привычке и они вновь обретут искренний смысл.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп намерен вернуться из отпуска в Вашингтон до Нового года
— Мишустин пожелал россиянам успешного и мирного 2021 года