Путин: эпидемию COVID-19 не удалось полностью остановить

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к нации заявил, что эпидемию коронавируса в стране полностью остановить еще не удалось, передает РИА «Новости».

Глава государства уверен, что в новом 2021 году сообща возможно восстановить нормальную жизнь.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь — и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», — заявил Путин.

По его словам, эпидемия COVID-19 пока еще полностью не отступила, но при этом борьба с ней «не прекращается ни на минуту». Политик отметил, что врачи, медсестры и другие медики «продолжают мужественно трудиться».

Российский лидер также выразил сожаление, что не все граждане встречают праздник за новогодним столом.

«Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее», — сказал Путин.

По последним данным, в России выявили 3 159 297 случаев коронавирусной инфекции, 2 554 340 человек выздоровели, 57 019 пациентов скончались.

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