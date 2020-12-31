Лукашенко заверил, что Белоруссия сохранит должность президента
Карина Казанцева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что республика сохранит должность президента. Об этом пишет агентство БелТА.
«Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет президент», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что глава государства, а также премьер, парламентарии и другие должности будут выбираться народом.
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