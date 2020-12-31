Лукашенко заверил, что Белоруссия сохранит должность президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что республика сохранит должность президента. Об этом пишет агентство БелТА.

«Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет президент», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что глава государства, а также премьер, парламентарии и другие должности будут выбираться народом.

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