Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять конституцию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять конституцию страны. Об этом сообщает госагентство БелТА.
«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет», — сказал глава государства.
28 декабря Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2 700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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