Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять конституцию страны. Об этом сообщает госагентство БелТА.

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет», — сказал глава государства.

28 декабря Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2 700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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