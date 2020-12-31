Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии

Бывший-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в 2018 году санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом 2020 года, передает РИА «Новости».

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — заявил он.

По его словам, спецоперацию сорвали конкретные лица. Экс-президент заявил о необходимости создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

В июле белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков в республике. Задержанные, по информации Минска, были «боевиками» ЧВК. При этом спецслужбы Белоруссии якобы получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, однако опоздали на рейс. Позднее Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина уже вернулись на родину, еще один остался в республике, так как он имеет также белорусское гражданство.

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