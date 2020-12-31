Меркель рассказала, когда планирует пройти вакцинацию от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что сделает прививку от коронавируса тогда, когда наступит ее очередь в рамках данной кампании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в вакцинации участвует все больше людей.

«Шаг за шагом дойдет до других возрастных и профессиональных групп - а далее уже все, кто захочет. Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь», — сказала Меркель.

Кроме того, политик назвала вакцину от COVID-19 «символом надежды» на 2021 год.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 90 млн заболевших, свыше 58,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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