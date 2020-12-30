Кадыров распустил министерство по делам молодежи

Глава Чечни Рамзан Кадыров распустил региональное министерство по делам молодежи. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства региона.

«Теперь вопросы, связанные с молодежной политикой, находятся в компетенции регионального Минспорта», — говорится в сообщении.

Также были произведены перестановки в органах местного самоуправления республики.

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