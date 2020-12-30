Сенатор-республиканец намерен опротестовать итоги голосования выборщиков

Сенатор от Республиканской партии Джош Холи заявил в своем Twitter, что намерен оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования выборщиков.

Он отметил, что не может голосовать за утверждение результатов, не упомянув о том, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не смогли соблюсти свои собственные законы о выборах.

«Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», — написал сенатор.

Результаты голосования выборщиков должны быть утверждены на заседании обеих палат Конгресса 6 января. Согласно результатам голосования, победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден.

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