Джонсон подписал соглашение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. Об этом сообщил британский канал Sky News.

Джонсон назвал соглашение «началом прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнерами в Европейском союзе».

Ранее стало известно, что власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС. Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря.

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