Премьер Йемена заверил, что теракты не повлияют на работу нового кабмина

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид заверил, что направленные против нового кабмина теракты не помешают его работе. Об этом пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что правительство останется в Адене и продолжит работу.

«Теракты не повлияют на выполнение правительством задачи по укреплению национальных рядов для противодействия терроризму до победы в этой битве. Мы не приемлем другой судьбы», — приводятся слова премьера.

Ранее власти Йемена заявили, что повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) обстреляли ракетами аэропорта Адена. Тем не менее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что движение непричастно к нападению. После этого рядом с дворцом Маашик, куда переехали члены нового правительства после атаки на аэропорт, также прогремел взрыв.

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