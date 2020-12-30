Лавров обвинил Запад в попытке осуществить украинский сценарий в Белоруссии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что будущее Белоруссии должен определять исключительно ее народ и законные представители, а не другие государства. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского МИД напомнил, что страны Запада не в первый раз пытаются влезть во внутренние дела других стран. Речь в том числе идет о государственном перевороте на Украине в 2014 году, который тогда поддержали Соединенные Штаты и Евросоюз.

«В уходящем году аналогичный сценарий цветной революции пытались применить в Белоруссии», — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что Россия не раз убеждалась в том, что в погоне за геополитической выгодой «западные коллеги легко жертвуют стабильностью целых государств, вносят межнациональный разлад, ссорят братские народы».

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