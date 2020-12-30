В Кремле прокомментировали закон о физлицах и иноагентах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ранее подписанный главой государства федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иностранными агентами в России.

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов в среду, 30 декабря, о том, как данный закон будет применяться на практике.

«Внимательно надо будет проанализировать практику правоприменения. Конечно, после того, как у нас накопится какое-то количество случаев, тогда можно будет делать вывод», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, в законе прописаны определенные критерии, по которым физлицо или организация может получить статус иноагента. Песков отметил, что при необходимости будут даны дополнительные разъяснения.

«Здесь же главное, что фиксируется такая практика, которая широко применяется в мире и направлена она на то, чтобы просто на зарубежные деньги никто не вмешивается в политику. Вот и все», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что президент не мог подписать закон, не ознакомившись с ним детально.

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