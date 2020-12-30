Байден: ситуация с коронавирусом в США скорее всего не улучшится до конца марта
Вакцинация от COVID-19 в США отстает от необходимых темпов, улучшения ситуации с коронавирусом может не быть до конца марта 2021 года. Об этом заявил избранный президент США Джо Байден, передает «Интерфакс».
«Следующие несколько недель и месяцев будут очень сложными, очень сложным периодом для нашей страны, возможно, самым сложным за всю эту пандемию. Я знаю, что это тяжело слышать, но это правда», — сказал Байден.
Байден подчеркнул, что улучшения ситуации с коронавирусом может не быть до конца марта.
«Потребуется время, чтобы наш план реагирования на COVID-19 начал приносить видимый прогресс», — добавил Байден.
Ранее Байден привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч — скончались.
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