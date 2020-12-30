Байден будет требовать от американцев носить маски

Избранный президент США Джо Байден заявил, что будет требовать от граждан носить маски, когда его администрация приступит к работе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша администрация будет требовать маски там, где мы можем, - от федеральных работников, в федеральных зданиях и при поездках между штатами, например на самолетах и поездах», — сказал Байден в выступлении в Делавэре.

При этом подавляющее большинство правил по ношению масок устанавливают власти штатов или муниципалитетов, поэтому де-факто запретить или потребовать ношения масок от всех американцев федеральное правительство не сможет.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тыс. скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире за сутки коронавирусом заразились 441 тысяча человек

— Инфекционист предупредил, что пандемия может ухудшиться

— Врачи из США перечислили предшествующие респираторным симптомы COVID-19