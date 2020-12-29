Оппозиция пригрозила санкциями делегатам Всебелорусского народного собрания

Белорусское оппозиционное Народное антикризисное управление пригрозило делегатам Всебелорусского народного собрания (ВНС), инициированного президентом Александром Лукашенко, включением в санкционные списки.

Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционной структуры.

По мнению управления, собрание является «очередной политической манипуляцией с целью придать власти Лукашенко легитимность».

«Мы будем инициировать внесение участников «сходки» в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений <...> Каждый должен отвечать за свое соучастие в легитимизации преступлений режима», – указано в сообщении.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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