В парламенте Белоруссии создали совет старейшин
Полина Рутковская
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Совет старейшин создан при президиуме Совета Республики, который является верхней палатой белорусского парламента, сообщает «БелТА».
Первое заседание совета состоялось 29 декабря.
«Сегодня есть потребность в том, чтобы обсуждать вопросы с теми людьми, которые не понаслышке знают, понимают, видят ту ситуацию, которая складывается в стране», – заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Решения совета старейшин будут носить рекомендательный характер, а члены совета будут выполнять свои обязанности на общественных началах, указано в сообщении.
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