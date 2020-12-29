В парламенте Белоруссии создали совет старейшин

Совет старейшин создан при президиуме Совета Республики, который является верхней палатой белорусского парламента, сообщает «БелТА».

Первое заседание совета состоялось 29 декабря.

«Сегодня есть потребность в том, чтобы обсуждать вопросы с теми людьми, которые не понаслышке знают, понимают, видят ту ситуацию, которая складывается в стране», – заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Решения совета старейшин будут носить рекомендательный характер, а члены совета будут выполнять свои обязанности на общественных началах, указано в сообщении.

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