Мадуро поблагодарил Путина за вакцину «Спутник V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил в Twitter российского коллегу Владимира Путина за соглашение о приобретении Венесуэлой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Политик подчеркнул, что спустя несколько месяцев серьезной и напряженной работы страны подписали соглашение о поставках вакцины.

«Я благодарю президента Путина за этот важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле», — написал Мадуро.

В Венесуэле коронавирусом заразились 112 636, выздоровели 106 737, скончались 1 018 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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