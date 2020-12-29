В Госдуме назвали неадекватным заявление главы МИД Украины о вакцине РФ

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал неадекватными слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российской вакцине от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием — это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам», — сказал депутат.

По его словам, на Украине увеличивается число случаев коронавируса, и граждане страны хотят прививаться российской вакциной. В то же время власти страны ждут, когда им «с барского плеча» дадут европейскую вакцину.

Ранее Кулеба заявил, что российская вакцина — это «гибридное оружие» России против Украины.

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